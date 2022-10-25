تفاصيل مصرع شقيقتين صعقا في بني سويف.. حاولت إنقاذ أختها فلحقت بها

شيع أهالي قرية اقفهص التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، جنازة فتاتين شقيقتين، حيث تعرضت الأولى لصعق كهربائي داخل منزلهما خلال استخدام إحداهما سخان مياه، وحاولت الثانية إنقاذها غير أنهما توفيتا معًا.

تشييع جثماني الفتاتين من مشرحة مستشفى الفشن جنوب بني سويف

وخرجت الجثتان من مستشفى الفشن المركزي بعد تأدية الصلاة في جنازة مهيبة، شارك فيها المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة إلى مثواهما الأخير بمقابر العائلة وسط حالة من الحُزن والبكاء لدى أسرتهما، وانتاب الحزن أهالي القرية.

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الفشن، يفيد بوصول كل من «مروة. م»، 17عاما، وشقيقتها «فاطمة.م»، 15 عامًا، يقيمان بقرية نزلة أقفهص التابعة لمركز الفشن جثث هامدة، وادعاء أهليتهما إصابتها في حادث صعق كهربائي.

ووجه مدير مباحث بني سويف بتشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها برئاسة رئيس مباحث مركز شرطة الفشن، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

التحريات الأولية للحادث

وتبين من التحريات الأولية وأقوال أسرة المتوفيتين، أن الوفاة نتيجة تعرضهما لصعق كهربائي خلال استخدام الشقيقة الصغرى السخان الكهربائي بالمنزل، وحاولت شقيقتها إنقاذها فتعرضت للصعق الكهربائي، ولفظتا أنفاسهما الأخيرة قبل نقلهما إلى المستشفى.