رئيس «البحوث الفلكية»: ذروة ظاهرة كسوف الشمس في الواحدة إلا 10 دقائق

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إننا سنشهد اليوم ظاهرة كسوف الشمس، أي وقوع القمر بين الأرض والشمس، فيحجب القمر جزءًا منها يصل إلى 45%، مشيرًا إلى أنّ الظاهرة ستبدأ في كل محافظات مصر من الساعة 12 إلا 5 دقائق تقريبًا، وستستمر حتى الثانية ظهرًا، وتكون ذوروتها في تمام الساعة الواحدة إلا 10 دقائق.

الفرق بين ظاهرتي الكسوف والخسوف

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، عبر فضائية «DMC»، أنّ الكسوف مرتبط بالشمس أما الخسوف فيرتبط بالقمر، موضحًا أنّه عندما يقع القمر بين الأرض والشمس فيحجب جزءًا من الشمس فهذا يسمى بالكسوف، بينما عندما تقع الأرض بين القمر والشمس فتحجب ضوء الشمس من السقوط على القمر فهذا يسمى بالخسوف.

كسوف الشمس ظاهرة طبيعية ولا داعي للقلق منها

وتابع بأنّ كسوف الشمس ظاهرة طبيعية، ولا داعي للقلق منها، مضيفًا أنها ليس لها علاقة باقتراب الساعة أو نهاية الكون، محذرًا المواطنين من النظر بالعين المجردة مباشرة للشمس أثناء ساعات الكسوف، غير ذلك فإن الظاهرة لا تمثل أي ضرر على المواطنين.

معهد الفلك يفتح أبوابه للجمهور لمشاهدة كسوف الشمس

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أنّ معهد الفلك سيفتح أبوابه للجمهور بالمقر الرئيس بحلوان، لمشاهدة ظاهرة كسوف الشمس، بهدف التوعية المجتمعية وتسهيل رؤية قرص الشمس للمواطنين بكل تفاصيله، متابعًا بأنّه سيكون هناك محاضرة فلكية للتعريف بالظاهرة وأسبابها وفوائد وأضرارها، علاوة على تواجد تلسكوبات صغيرة للسادة الحضور تمكنهم من رؤية الشمس.