«تعليم شمال سيناء»: اليوم ليس إجازة بسبب الكسوف وسنراجع الغياب بين الطلبة

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن الدراسة تسير بشكل طبيعي في المدارس، ولا يوجد أي تنبيهات بغياب التلاميذ، وصفوف المعلمين مكتملة العدد كأي يوم عادي، وتم التنبيه على إدارات المدارس بمراجعة الغياب، سواء من المعلمين أو التلاميذ.

وأضاف «رضوان» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي تعليمات من الوزارة بمراقبة حدث كسوف الشمس، أو جعله يوم غياب، موضحًا أن الكسوف غير مؤثر، وطالبوا إدارات المدارس شرح معنى كسوف الشمس وخسوف القمر للتلاميذ، حتى يكونوا على دراية تامة بما يحدث، سواء خير أو شر.

شرح معنى الكسوف للتلاميذ

في السياق، قالت رانيا الطنجير إحدى المُدرسات بالعريش، إنهم شرحوا معنى الكسوف والخسوف للتلاميذ، وطالبوهم بقراءة معلومات عن الحدث، والإكثار من الصلاة والدعاء في هذا اليوم العظيم، الذي يذكرنا بقدرة المولى عزوجل، مضيفة أن تلك الظواهر يجب أن تقربنا الى الله، والتأمل في خلقه والعمل على اتباع الأخلاق الحميدة حين التعامل مع الجميع.

وتشهد مصر اليوم الثلاثاء، كسوفا جزئيا للشمس بدأ في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريبًا، بحسب المعهد القومي للبحوث الجيولوجية،وسينتهي في الساعة الثالثة ودقيقتين و8 ثوان، وبذلك يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و4 دقائق تقريبا، وهو غير مؤثر بشكل مباشر على المواطنيين.