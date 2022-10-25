استشاري في الطاقة: إضافة 10 آلاف ميجا وات لشبكة الكهرباء العام المقبل

قال ماهر عزيز استشاري الطاقة والبيئة، إنّ مصر لديها استراتيجية لتحقيق تقدم بإنشاء البنية التحتية والأساسية اللازمة للطاقة المتجددة حتى عام 2035، لتتوسع وتخلق لمصر مركزًا محوريًا لتبادل وتجارة الطاقة في المنطقة، بوصفها الواسطة من العقد بين 3 قارات هي أوروبا وأفريقيا وأسيا، مشيرًا إلى أن مؤتمر وزراء الكهرباء العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية، توصلوا لإقامة سوق للكهرباء بالمنطقة العربية تسمى سوق الكهرباء العربية، لافتًا إلى دور مصر الكبير في هذه السوق عقب انتهائها من البنية التحتية للطاقة المتجددة.

مصر تطمح لزيادة ناتج الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030

وأضاف عزيز في حوار مع الإعلاميتين دعاء جاد الحق وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن مصر تبذل جهودا كبيرة ومستمرة بكافة الاتجاهات فيما يخص الطاقة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية المصرية تطمح لإضافة ما يزيد 42% من الطاقة المتجددة بالمزيج الكلي في توليد الكهرباء 2035، منوهًا بأن ناتج الطاقة المتجددة بمصر الآن لا يزيد عن 6% بمزيج القدرات المركبة، وستضيف عام 2023 10 آلاف ميجا وات من الطاقة المتجددة.

الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي سينفذ من العالم خلال 60 عاما

وأوضح استشاري الطاقة والبيئة أن الأم المقبل ستمثل الطاقة المتجددة سدس ناتج الطاقة الكلي، لافتًا إلى أن الدراسات حول الهيدروجين الاخضر بدأت من 30 إلى 40 عام على مستويات محدودة حول العالم، ومنذ 1980عام وحتى 2000 كان هناك أساطيل من المركبات تم تسيرها أوروبا وكندا وأمريكا بالهيدروجين باعتبارها تغذي خلايا الوقود وهي تناظر البطاريات في السيارات العادية، ثم بدأ الهيدروجين يدخل بقوة نتيجة توقع اختفاء الوقود الأحفوري، كاشفًا ن أن الوقود الأحفوري من المتوق نفاذه خلال 50 عام والغاز الطبيعي من المتوقع نفاذه خلال 60 إلى 70عام، وهو ما أوجد الحاجة لتدخل الطاقة البديلة.