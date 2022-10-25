3 طرق أون لاين لتلقي شكاوى الكهرباء بجميع محافظات الجمهورية

عدد من الأرقام المخصصة والروابط الإليكترونية لتلقي جميع شكاوى وبلاغات الكهرباء فى جميع مدن ومحافظات الجمهورية، أعلنت عنها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تستقبل البلاغات على مدار 24 ساعة يوميا، والتحقق منها والعمل على حلها، هذا بالإضافة إلى فتح باب تقديم الشكاوى أون لاين من خلال الموقع الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

لذا تستعرض «الوطن» لقرائها ومتابعيها من خلال التقرير التالي، واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية على مدار الساعة، طرق تقديم الشكاوي الكهرباء بطريق الأون لاين، أو الاتصال الهاتفية من خلال عدة أرقام مخصصة لتلقي جميع أنواع الشكاوى.

روابط تقديم شكاوى الكهرباء أون لاين

- الدخول على الموقع الرسمى لوزارة الكهرباء من خلال الرابط

- التقديم على شكاوي الفواتير من خلال الرابط.

- التقديم على شكاوي المواطنين من خلال الرابط.

- التقديم على شكاوي ارتفاع فواتير الكهرباء من خلال الرابط .

- يمكنك متابعة الشكاوي من خلال الرابط.

أرقام تليفونات شكاوى الكهرباء

كما خصصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 6 ارقام مختلفة لتلقي شكاوي الكهرباء من المواطنين فى جميع انحاء الجمهورية، كلا وفقا لشركة توزيع الكهرباء التابعة لها.

- رقم شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتلقي الشكاوي : 01002822513.

- رقم شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتلقي الشكاوي : 01270003430.

- رقم شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لتلقي الشكاوي: 01207774849.

- رقم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لتلقي الشكاوي: 01283388888.

- رقم شركة جنوب القاهرة للتوزيع لتلقي الشكاوي: 01278117626.

- رقم شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لتلقي الشكاوي: 01097217682.

- رقم واتساب لتلقي الشكاوي:- 01120313831

نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء

- عند الشراء الأجهزة الكهربائية، الحرص على اختيار الأجهزة التي يوجد عليها ملصق كفاءة الطاقة.

- الحرص عند شراء التكييف أن يكون متناسبا مع مساحة الغرفة، حيث إن التبريد يكون أسرع وبأقل استهلاك للكهرباء.