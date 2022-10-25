التأخيرات المتوقعة في مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم.. تصل لـ120 دقيقة

أعلنت الهيئة القومية للسكة الحديد، موقف تهديات وتأخيرات اليوم الثلاثاء، وفقًا لما تنجزه الهيئة من تطوير شامل للمزلقانات وبعض الخطوط، لرفع كفائتها وتحسين المحطات، لرفع مستوى الخدمة المقدمة لمستقلي القطارات، على الوجهين القبلي والبحري، لتعزيز عوامل الأمان والسلامة.

التأخيرات المتوقعة لمواعيد القطارات اليوم

أولاً: خط (القاهرة / الإسكندرية) متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة.

ثانياً: خط (القاهرة / السد العالي) متوسط تأخيرات القطارات كالآتي (القاهرة / أسيوط) مدة 120 دقيقة، و(أسيوط / أسوان) مدة 60 دقيقة.

ثالثاً: خط (بنها / بور سعيد) متوسط تأخيرات القطارات مدة 120 دقيقة.

رابعاً: خط (طنطا / المنصورة / دمياط) متوسط تأخيرات القطارات مدة 60 دقيقة.

خامسا: خط (قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة) متوسط تأخيرات القطارات مدة 60 دقيقة.

واعتذرت الهيئة، لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري، تنفيذها من تجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، حيث أهابت الهيئة المسافرين باتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالهم وأشغالهم.

القطارات المكيفة والروسى على «القاهرة-الإسكندرية»

- قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر، موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

- قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.

- قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

- قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر، موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

- قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

- قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 15.35 عصرا.

- قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 16.10 مساء.

- قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.

- قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

- قطار رقم 927 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر، موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

- قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

- قطار رقم 1203 القاهرة الاسكندرية (روسى)، موعد قيامة الساعة 13.25 ظهرا.

- قطار رقم 23 القاهرة الاسكندرية (روسى)، موعد قيامة الساعة 17.20 ظهرا.