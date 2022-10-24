أسعار تذاكر القطارات لذوي الهمم بعد تخفيضها 50%.. «تطبق أول نوفمبر»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تطبيق تخفيض بنسبة 50% من قيمة تذاكر القطارات بمختلف أنواعها لذوي الاحتياجات الخاصة، في القطارات الروسي والمكيفة والفاخرة وذاتية التهوية، بعد تقديمهم بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، ومختلف المكاتب التابعة لها بجميع المحافظات، وذلك في إطار الاهتمام بذوي الهمم وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» أسعار تذاكر القطارات لذوي الهمم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تخفيض بنسبة 50% من قيمة التذاكر

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنّه تقرر اعتباراً من يوم الاثنين 1 نوفمبر المُقبل الآتي:

1- تصرف تذكرة ذوي الهمم والمرافق لهم إن وجد بنسبة 50% من قيمة التذكرة الكاملة الشاملة لجميع القطارات المكيفة والعادية، وذلك بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي والمكاتب التابعة لها بالمحافظات.

2- تصرف تذاكر ذوي الهمم والمرافق إن وجد بتخفيض 50% لذوي الإعاقة من قيمة التذكرة على قطارات النوم للمصريين لقطارات «86/87 القاهرة - أسوان»، والعكس، وقطار «772/774 القاهرة - مرسى مطروح» والعكس.

أسعار تذاكر القطارات لذوي الهمم

وجاءت أسعار تذاكر القطارات لذوي الاحتياجات الخاصة خاصة قطارات النوم كالتالي:

1- قطار «القاهرة - أسوان» والعكس: إجمالي قيمة التذكرة للسرير المزودج 425 جنيهاً، تصبح 240 جنيهاً بعد الخصم لذوي الهمم ومرافقيهم.

2- تذكرة قطار النوم «القاهرة - قنا» والعكس للسرير المزدوج يبلغ إجمالي قيمتها 325 وتصبح 215 جنيهاً فقط لذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم بعد الخصم.

3- تذكرة قطار النوم «القاهرة - أسيوط» والعكس: سعر التذكرة للسرير المزودج 325 جنيها، وتصبح بعد الخصم لذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم 190 جنيهاً فقط.

4- تذكرة قطار النوم «القاهرة - مرسى مطروح» والعكس: سعر التذكرة للسرير المزدوج 200 جنيه، تبلغ بعد الخصم 115 جنيهاً للمعاقين ومرافقيهم.

وجبة إفطار على كل تذكرة

وبحسب هيئة سكك حديد مصر، فإنّه يتم إضافة وجبة إفطار بقيمة 75 جنيها فقط على كل تذكرة نوم للمصريين مباعة على قطارات الوجه القبلي فقط.

واجبات مكاتب صرافي التذاكر

- يتم استخراج التذكرة بالتخفيض الموضح عليه للراكب ذوي الإعاقة الذي حمل كارنيه إثبات شخصية مستخرج من وزارة التضامن الاجتماعي أو من المكاتب التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي على كافة مستوى المحافظات لشخصه وللمرافق إن وجد.

واجبات رؤوساء ومشرفي القطارات

- في حالة سفر ذوي الهمم والمرافق إن وجد بالقطارات المكيفة والعادية والنوم دون حجز مقعد أو صرف تذكرة من شبابيك التذاكر، يقوم مشرف القطار بتحصيل قيمة التذكرة بالتخفيض المقرر، ويضاف إليها المصاريف الإضافية بالكامل «الغرامة داخل القطار».

- في حالة سفر ذوي الهمم والمرافق إن وجد، ومعه تذكرة داخل القطار بالتخفيض المقرر ولا يحمل بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، والمكاتب التابعة لها بالمحافظات، يتم تحصيل كمالة التذكرة والمصاريف الإضافية بالكامل «الغرامة» طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك، وبخلاف ما ذكر يستمر العمل بالتعليمات السابقة.