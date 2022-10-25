القومي للبحوث» يوضح أهمية كسوف الشمس: تحديد بداية الأشهر الهجرية

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الكسوف الجزئي للشمس، والاستفادة من ظاهرتي «الكسوف الشمسي والخسوف القمري» للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس وبالنسبة للراصدين والمتابعين من مصر والمنطقة المجاورة.

الكسوف القادم في 3 أغسطس 2027

وأضاف المعهد عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن آخر كسوف شمسي تشهده مصر قبل فترة انقطاع للكسوفات الشمسية تبلغ نحو 4 سنوات و10 شهور، ويكون الكسوف المقبل في 3 أغسطس 2027 وسيشاهد كلياً من الأقصر وجزئياً في عموم مصر والمنطقة المجاورة وتشاهد جميع مراحله خلال النهار.

ونوه «القومي للبحوث» إلى أنه يفتح أبوابه أمام الضيوف والمهتمين وهواة رصد هذه الظواهر الفلكية ويكون هناك فريق بحثي على أجهزة رصد متطورة لمتابعة الحدث وأجهزة مخصصة للجمهور مزودة بمرشحات ضوئية، ويتم عمل محاضرات علمية تثقيفية خاصة بالظاهرة يقوم عليها نخبة من كوادر المعهد.

تحذير للمواطنين من النظر للكسوف

وفي سياق متصل، حذر المعهد القومى للبحوث الفلكية، المواطنين من النظر لكسوف الشمس ويستغرق منذ بدايته في الساعة في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريباً ككسوف شبه ظلي «لا يمكن رؤيته بالعين المجردة» حتى نهايته ككسوف شبه ظلي في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان 4 ساعات و4 دقائق تقريباً ويمكن رؤيته ككسوف جزئي في من أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق إفريقيا.

وأوضح أنه سيتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئي في سهل غرب سيبيريا في روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك حيث يغطي قرص القمر حوالي 86% من قرص الشمس.

موعد رؤية الكسوف في القاهرة

وفي القاهرة، يرى الكسوف الجزئي في الساعة الثانية عشرة ظهراً تقريباً، تكون ذروته في تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا، حيث يغطي قرص القمر حوالي 37.3% من الشمس وينتهي الكسوف الجزئي في الساعة الثانية وست عشرة دقيقة تقريباً، يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته في القاهرة وحتى نهايته ساعتين وست عشرة دقيقة تقريباً.