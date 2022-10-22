مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 22-10-2022

أعلنت الهيئة المصرية للمصرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية المختلفة، اليوم السبت الموافق 22 أكتوبر الحالي، لكي يتمكن المسلمون من معرفة ميعاد الصلوات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.

وجاءت مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية اليوم الجمعة 22 أكتوبر الحالي على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر: 4:34

موعد صلاة الظهر: 11:40

موعد صلاة العصر: 2:52

موعد صلاة المغرب: 5:17

موعد صلاة العشاء: 6:35

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد صلاة الفجر: 4:35

موعد صلاة الظهر: 11:40

موعد صلاة العصر: 2:52

موعد صلاة المغرب: 5:17

موعد صلاة العشاء: 6:35

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 4:40

موعد صلاة الظهر: 11:45

موعد صلاة العصر: 2:56

موعد صلاة المغرب: 5:21

موعد صلاة العشاء: 6:40

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد صلاة الفجر: 4:28

موعد صلاة الظهر: 11:34

موعد صلاة العصر: 2:49

موعد صلاة المغرب: 5:15

موعد صلاة العشاء: 6:30

مواقيت الصلاة في محافظة الوادي الجديد

صلاة الفجر: 4:50

صلاة الظهر: 11:56

صلاة العصر: 3:12

صلاة المغرب: 5:39

صلاة العشاء: 6:53

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

صلاة الفجر: 4:34 فجرا

صلاة الظهر: 11:39 ظهرا

صلاة العصر: 2:50 عصرا

صلاة المغرب: 5:15 مساء

صلاة العشاء: 6:34 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

صلاة الفجر: 4:34

صلاة الظهر: 11:40

صلاة العصر: 2:54

صلاة المغرب: 5:20

صلاة العشاء: 6:36