مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 23-10-2022

كشف الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة مواقيت الصلاة في عدد من المدن والمحافظات، والتي تتغير بشكل يومي بسبب حركة الشمس وتعاقب الفصول.

وجاءت مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية اليوم الأحد 23 أكتوبر الحالي على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر: 4:35

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:51

موعد صلاة المغرب: 5:16

موعد صلاة العشاء: 6:34

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد صلاة الفجر: 4:35

موعد صلاة الظهر: 11:40

موعد صلاة العصر: 2:51

موعد صلاة المغرب: 5:16

موعد صلاة العشاء: 6:34

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 4:40

موعد صلاة الظهر: 11:45

موعد صلاة العصر: 2:55

موعد صلاة المغرب: 5:20

موعد صلاة العشاء: 6:39

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد صلاة الفجر: 4:28

موعد صلاة الظهر: 11:33

موعد صلاة العصر: 2:49

موعد صلاة المغرب: 5:14

موعد صلاة العشاء: 6:29

مواقيت الصلاة في محافظة الوادي الجديد

صلاة الفجر: 4:50

صلاة الظهر: 11:56

صلاة العصر: 3:12

صلاة المغرب: 5:38

صلاة العشاء: 6:52

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

صلاة الفجر: 4:34 فجرا

صلاة الظهر: 11:38 ظهرا

صلاة العصر: 2:49 عصرا

صلاة المغرب: 5:14 مساء

صلاة العشاء: 6:33 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

صلاة الفجر: 4:35

صلاة الظهر: 11:40

صلاة العصر: 2:54

صلاة المغرب: 5:19

صلاة العشاء: 6:35