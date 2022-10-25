رئيس جمعية «مستثمري بدر»: النهوض بالإنتاج يتطلب التدريب ونقل الخبرات

قال بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، إن تحفيز الصناعة والنهوض بالإنتاج يتطلب العمل على عدة محاور، في مقدمتها تخصيص ميزانية محددة للتدريب، وإطلاق العديد من البعثات التدريبية خارج مصر، لتطوير الأيدي العاملة، ونقل الخبرات الصناعية، وتأهيل الكوادر الفنية.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة من رجال الصناعة بالقطاع الصناعي من أجل تعزيز القطاع وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة معدلات التشغيل، وترشيد معدلات الاستيراد، ومن ثم تخفيف الضغط على العملة الصعبة.

منظومة الجودة الخاصة بالمنتج الصناعي

وأضاف، رئيس جمعية مستثمري بدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، يجب التركيز على منظومة الجودة الخاصة بالمنتج الصناعي، وهو ما يتطلب وجود كيان مقترح يعمل تحت مظلة رئاسة الوزراء، ويضم كيانات مؤثرة في القطاع الصناعي، وهي هيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة على الصادرات والوارد، ومصلحة الرقابة الصناعية، ومصلحة الكيمياء، وهو الكيان الذي سيكون منوطا به إصدار واعتماد وشرح وتفسير المواصفات القياسية، وتطبيق الرقابة المسبقة قبل الشحن.

جاء ذلك في الوقت الذي تعقد فيه الحكومة المؤتمر الاقتصادي 2022 في العاصمة الإدارية على مدار ثلاثة أيام من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، حيث تتضمن أجندة المؤتمر العديد من الملفات التي تهم المستثمرين ورجال الصناعة، فضلاً عن مناقشة وثيقة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص.

وفي إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنيّة، تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري.