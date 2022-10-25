بث مباشر.. كسوف جزئي للشمس يستمر حتى الساعة 3 عصرا

انطلق البث المباشر لظاهرة الكسوف الجزئي للشمس على الصفحة الرسمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو أول كسوف جزئي تظهر كل مراحله في مصر، بعد مرور عامين و4 أشهر من آخر كسوف جزئي الذي جاء في فترة كورونا، وقبله كسوف آخر قبل 4 سنوات و9 أشهر و8 أيام.

في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة يبدأ فعلياً الكسوف الجزئي، وفي تمام الساعة 3:02 بعد الظهر بتوقيت القاهرة تنتهي الظاهرة.

شهر أكتوبر وهو أكثر الشهور استقراراً وثباتاً

وأضاف المعهد أنَّ الكسوف في شهر أكتوبر وهو أكثر الشهور استقراراً وثباتاً للجو وهو ما يمكّن الناس من متابعة الحدث بدقة، موضحاً أنَّ كسوف الشمس ظاهرة فلكية تحدث عندنا تكون الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة وكأنهما على خط متساو، ويشاهدان ظاهرياً بحجم متساو رغم أن قطر الشمس يكبر قطر القمر نحو 400 مرة وتعد الأبعد منه بنحو 400 مرة وفي الكسوف يكون القمر في المنتصف بين الشمس والأرض فيلقي ظله على الأرض وترتبط ظاهرة الكسوف بفارق الحجمين الظاهرين للشمس والقمر.

ونوه إلى أنَّ الشمس هي النجم الأشهر وهي أم المجموعة الشمسية وتمثل 99.5% من حجم المجموعة الشمسية والبعد بينا وبينها 150 مليون كيلومتر وحجم الشمس مليون و330 ألف كرة أرضية.