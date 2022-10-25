من هو فريد الديب؟.. 51 عاما في ساحات القضاء

رحل عن عالمنا صباح اليوم، المحامي الشهير فريد الديب، الذي اشتهر بإثارة الجدل في استلامه للقضايا التي شغلت الرأي العام المصري والعربي، لذلك تستعرض «الوطن»، معلومات للإجابة على سؤال من هو فريد الديب؟، وحياته ودراسته وعمله على مدار عشرات السنوات.

من هو فريد الديب؟

ولد المحامي فريد الديب في حي الخليفة التابع لمحافظة القاهرة، في منزل جده لوالده في أكتوبر عام 1943، بدأ تعليمه في المرحلة الابتدائية، وأتم حفظ القرآن الكريم في كتاب السيدة زينب.

بدأ حبه وشغفه للمحاماة منذ الصغر، لذلك التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1958، هناك كبر تعلقه بالمحاماة وبرع في دراستها، وتخرج فيها عام 1963 بتقدير جيد جدا، لم يكتف بالدراسة فقط بل اتجه للعمل فور تخرجه.

عُين فريد الديب وكيلا للنيابة العامة في عدة أماكن متفرقة على مستوى الجمهورية منها، جنوب القاهرة، ومنطقة الوايلي، ثم شرق القاهرة، وأخيرا محافظة سوهاج، لكن القدر لم يمهله ليكمل مشواره.

رفض «الديب» أن يستسلم للأمر الواقع الذي فُرض عليه، وبدأ رحلة البحث عن العمل في شغفه، إذ عمل بوزارة العمل ثم بجامعة الدول العربية حيث المنظمة الدولية لمكافحة الجريمة، وبدأت رحلته في المحاماة منذ عام 1971 وانتهت صباح اليوم، إذ يكلل مشواره بـ51 عاما في حب المحاماة.

طوال هذه الأعوام، برز اسم فريد الديب في عالم المحاماة لمرافعاته في بعض القضايا التي شغلت الرأي العام المصري والعربي، والتي كانت بدايتها قضية الجاسوس الإسرائيلي «عزام عزام»، والرئيس السابق مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي، وقضية الأثار الشهيرة الخاصة بـ حسن راتب، وآخرها التطوع في الدفاع عن قاتل نيرة أشرف.