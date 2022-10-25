القوى العاملة تنظم زيارات ميدانية ببني سويف لتوعية العمال وتسليم عقود عمل

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف بشأن زيارة ميدانية لخريجي التدريب المهني داخل مصنع «إيمسا دنيم»، للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى عقد ندوة توعية تحت عنوان «المساواة بين الجنسين وقانون العمل وتطبيق إجراءاته»، للعاملين بالمصنع في حضور عمال من مصنع «كريستال»، للملابس الجاهزة ومصنع المصرية الألمانية «إيجيك».

ندوة توعية وتثقيف حول أحكام قانون العمل

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف في تقرير مرسل للوزارة، عقد ندوة توعية وتثقيف حول أحكام قانون العمل وكيفية تطبيقها داخل المنشآت بحضور مسئولي الموارد البشرية بالمنشآت بإجمالي 58 عاملًا وعاملة للتوعية بحقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.

مقابلات شخصية للمتدربات

وفي سياق آخر، أضاف مدير المديرية أن المديرية نظمت زيارة لمصنع «إيمسا دنيم»، للملابس الجاهزة لخريجي برامج التدريب المهني للاطلاع على أقسام المصنع وأساليب العمل الحديثة الموجودة بالمصنع، ورحبت بهم إدارة المصنع للعمل بداخله وتم عقد مقابلات شخصية للمتدربات، وتم الاختبار على خطوط الإنتاج بالمصنع وتوقيع عقود عمل لـ 13 متدربة للعمل داخل المصنع، ضمن دور المديرية في التدريب من أجل التشغيل.