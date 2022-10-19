كيفية التقديم لوظائف «القوى العاملة» لذوي الهمم.. راتب يصل لـ3500 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن عدد من فرص العمل لذوي القدرات الخاصة من أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية، بشركة «كونسينتركس» العالمية في مجال خدمة العملاء بمدينة السادس من أكتوبر.

ونقدم فيما يلي، كيفية التقديم لـ وظائف القوى العاملة، التي أعلنتها إدارة التشغيل بالوزارة وفقًا لما كشفته الصفحة الرسمية للقوى العاملة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كيفية التقديم على وظائف القوى العاملة لذوي الهمم

وعلى الراغبين في التقديم لهذه الوظائف الذهاب إلى مقر إدارة التشغيل بوزارة القوى العاملة، بالدور الرابع بديوان عام الوزارة، في عنوان 3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر، القاهرة

شروط التقديم على الوظائف

- الحصول على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة اللغة الإنجليزية من مستوى جيد إلى ممتاز.

- السن حتى 40 عامًا.

- تقديم شهادة التأهيل الاجتماعي للعمل في وظيفة خدمة عملاء كتابية.

وتصل الرواتب في تلك الوظائف إلى 3500 جنيه بالإضافة إلى عدد من المميزات وهي توفير تأمين صحي واجتماعي، ووسائل انتقالات من أقرب نقطة تجمع.

مجهودات وزارة القوى العاملة

ومن ناحية أخرى، تحدث حسن شحاتة وزير القوى العاملة، خلال كلمته بالمؤتمر المشترك بين منظمة الوحدة النقابية الأفريقية ومكتب الأنشطة العمالية لمنظمة العمل الدولية المنعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان: «إمكانية تطبيق الحماية الاجتماعية من أجل تنمية مستدامة شاملة لأفريقيا»، عن تفاصيل مواجهة الدولة لتداعيات فيروس كورونا الذي ضرب مختلف دول العالم، بتبني برامج حماية اجتماعية، ودعم العمالة غير المنتظمة، وتفعيل الحوار الاجتماعي، وتعزيز علاقات العمل للتيسير على الناس وتقديم سبل الحماية والدعم لهم.