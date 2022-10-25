القبض على متهم بالنصب على مواطنين في 200 ألف جنيه بحجة تعيينهما بالحكومة

ألقت مباحث الاموال العامة القبض على أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإدعاء بقدرته على توفير فرص عمل وإستولى على 200 ألف جنيه.

وحسب بيان وزارة الداخلية تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة طهطا - بسوهاج) بتضررهما من (أحد الأشخاص - مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على تدبير فرص عمل لهما ولذويهما ببعض الجهات الحكومية -على خلاف الحقيقة- من خلال علاقاته ببعض مسئولى تلك الجهات.

التأكد من صحة الواقعة

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة تلك الواقعة ، وبالفحص تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إجرامياً على النحو المشار إليه وتمكن من خلال ذلك من النصب على المُبلغَين والإستيلاء منهما على مبلغ مالى ، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.