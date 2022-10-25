فترات كسوف الشمس 2022 في المدن المصرية.. العريش الأطول وأبو سمبل الأقصر

شهدت مصر كسوفًا للشمس 2022 منذ دقائق قليلة، حيث يصحب هذا الكسوف تحذيرات من النظر إلى الشمس بشكل مباشر؛ حفاظا على سلامة أعين المواطنين، الأمر الذي يصاحبه معلومات هامة عن مدة فترة الكسوف التي تتباين من محافظة لأخرى.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية فترات كسوف الشمس 2022 في المدن المصرية، التي تعد أطولها وقتا العريش وأقصرها أبو سمبل بالتزامن مع تحذيرات كسوف الشمس، وذلك وفقا لخريطة كسوف الشمس المعلنة من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية.

كسوف الشمس 2022.. أطول فترة في مصر

تتصدر مدينة العريش أكثر المدن المصرية في بقاء كسوف الشمس 2022 عليها بزمن قدره ساعتين و23 دقيقة، حيث انطلق كسوف الشمس بها مع منتصف ظهر اليوم ويستمر حتى 2.23، ويليها بورسعيد الذي انطلق بها الكسوف الشمسي في 11.58 وينتهي مع 2.19 أي أن الكسوف يبلغ بها ساعتين و21 دقيقة بفرق دقيقتين فقط عن مدينة العريش.

أقل فترة لكسوف الشمس على مدن مصر 2022

وتعد مدينة أبو سمبل التي شهدت حدثا عالميا منذ أيام قليلة بتعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس، هي أقل مدن مصر تعرضا لظاهرة كسوف الشمس 2022 بزمن قدره ساعة و59 دقيقة فقط، حيث انطلق بها كسوف الشمس في 12.27 وينتهي في 2.26 عصرا، فيما تزيد مدة كسوف الشمس في باقي محافظات عن ساعتين.