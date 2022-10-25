مستشفى رمد المنصورة: لا تستخدموا النظارات التقليدية لرؤية كسوف الشمس 2022

قدم مستشفى رمد المنصورة، بمحافظة الدقهلية، برئاسة الدكتورة عبير عبدالقادر، مدير المستشفى، اليوم الثلاثاء، نصائح للمواطنين لكيفية التعامل مع كسوف الشمس، والذي يبدأ في مدينة المنصورة من الساعة 11:58 ويصل إلى الذروة الساعة 1:08 مساء، وينتهي الساعة 2:17 مساء، وفقًا للبيانات التي أصدرها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيويقية في حلوان بمحافظة القاهرة.

توجيهات المستشفى

وحذر مستشفى الرمد بالمنصورة، المواطنين من النظر مباشرة إلى قرص الشمس في ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس.

وأوضح أن النظر إلى الشمس دون نظارات مخصصة قد يؤدي إلى ضرر شديد في شبكية العين يطلق عليها «عمى الكسوف الشمسي»، وينصح باستخدام الفلاتر الشمسية المعتمدة، والابتعاد عن استخدام الوسائل التقليدية الأخرى، كالزجاج المدخن أو النظارات الشمسية العادية، أو أفلام أشعة إكس الطبية، أو أقراص الحاسب الآلي الممغنطة القديمة، وغيرها فهي تمثل خطرًا جسيما إذ يمكن معها أن تحترق شبكية العين إذا امتد النظر لها لفترة تزيد عن 30 ثانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان البصر، ويجب التأكيد على ضرورة منع الأطفال الخروج أثناء الكسوف لتفادي الأخطار المحتملة على عيونهم والتي لا تظهر إلا بعد فترة من الزمن.

سبب خطورة النظر إلى الشمس

وذكرت أن ما يجعل الأمر خطيرًا هو أن شبكية العين لا تستشعر الألم، ولذلك فلن يشعر الإنسان بحدوث ذلك، وقد لا تظهر التأثيرات إلا بعد ساعات من حدوث الضرر.