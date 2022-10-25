ضبط 179 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 85 ألف حكم خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن علي مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبره أسفرت جهودها خلال ٢٤ ساعه عن تحقيق نتائج إيجابية منها ضبط 179 قطعة سلاح نارى بحوزة 173 متهم وهي31 بندقية آلية ،24 بندقيه خرطوش ، بندقية رصاص ،12طبنجة ، 221 قطعة سلاح ابيض ،110فرد محلي ،1019طلقه مختلفة الأعيرة ، 55 خزينة متنوعة .

تنفيذ أكثر من 84 ألف حكم قضائي

وفي مجال تنفيذ الاحكام تنفيذ 84 ألف و970 حكما قضائياً متنوعاً وهي (358) حكم جناية ،26019 حكم حبس جزئى ،4262 حكم حبس مستأنف ،42061 حكم غرامة ،12270 مخالفة ، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية جرى ضبط 2 تشكيل عصابي ضما 6 متهمين ارتكبوا 31 حادث متنوع.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات جرى ضبط 403 قضية مواد مخدرة بإجمالي 441 متهم ضبط من خلالها الآتي:

- كمية من مخدر الحشيش وزنت (69,590 كيلو جرام).

-كمية من مخدر البانجو وزنت (120,130 كيلو جرام).

-كمية من مخدر الهيدرو وزنت (23,730 كيلو جرام).

-كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,569كيلو جرام).

-كمية من مخدر الإستروكس وزنت (7,325 كيلو جرام).

-كمية من مخدر الشابو وزنت (3,886 كيلو جرام).

-كمية من مخدر الفودو وزنت (1,100 كيلو جرام).

-كمية من مخدر الآيس وزنت (3,460 كيلو جرام).

-كمية من مخدر البودر وزنت (765 جرام).

-كمية من مخدر فرجينيا وزنت (500 جرام).

-كمية من مخدر الأفيون وزنت (400 جرام).

-كمية من مخدر الكيتامين وزنت (150 جرام ، و 8 زجاجات).

-عدد (2524) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين

أسفرت جهود وزارة الداخلية عن ضبط 33 متهم فى مجال ضبط وفي مجال القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 18 متهم و 270 دراجة نارية مخالفة بمجال ضبط الدراجات النارية المخالفة و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تمت إعادة 2 سيارة مُبلغ بسرقتهما وتم ضبط 24279 مخالفة مرورية متنوعة كما فى مجال فحص السائقين جرى فحص 61 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.