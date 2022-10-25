من «عزام عزام» إلى «نيرة أشرف».. أبرز قضايا المحامي فريد الديب في المحاكم

توفي المحامي الشهير فريد الديب، اليوم، الذي طالما اشتهر بقضاياه التي شغلت الرأي العام، حتى قبل وفاته بأشهر قليلة، بعدما أعلن تطوعه للدفاع عن المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، التي عُرفت إعلاميا بـ«طالبة المنصورة».

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، بعد وفاة المحامي فريد الديب، أشهر القضايا التي ترافع فيها.

قضية عزام عزام

الدفاع عن «الجاسوس عزام عزام»، من أبرز القضايا التي ترافع فيها فريد الديب وكانت بداية شهرته الإعلامية، إذ أثار جدلًا كبيرًا في الوطن العربي أجمع، بعدما أكّد وقتها مرارًا عبر الصحف اقتناعه ببراءة موكله.

ورغم مرافعة فريد الديب، ثبتت التهمة على الجاسوس، وحُكم عليه بالسجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة المؤبّدة.

الدفاع عن مبارك

«قضية القرن»، من أشهر القضايا التي تولاها فريد الديب، إذ تولى الدفاع عن الرئيس الراحل حسني مبارك، وعائلته، في 3 قضايا مختلفة، حتى قضت المحكمة ببراءته وكل مَن معه من تهم قتل المتظاهرين وتصدير الغاز إلى إسرائيل والفساد المالي، لكنه خسر قضية «القصور الرئاسية»، بعدما قضت دائرة في محكمة جنايات القاهرة في مايو 2015 بسجن مبارك وابنيه 3 سنوات لكل منهم.

حبيب العادلي

أما عن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، تولى «الديب» الدفاع عنه في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وحصل على البراءة من عدة تهم منسوبة إليه ورفع الحظر عن ممتلكاته.

حسن راتب

وتعد قضية رجل الأعمال «حسن راتب» المتهم في قضية الآثار الكبرى آخر قضايا المحامي فريد الديب، إذ أبلغ للقاضي حينها خلال الجلسة، أنه مريض بالسرطان وستكون هذه آخر قضية له في محاكم الجنايات.

محامي المشاهير

وأطلق على «الديب» لقب محامي المشاهير، من أبرزهم «نجيب محفوظ»و«محمد السعدني» و«إبراهيم سعد» و«مصطفي أمين»، كما أنه ترافع عن الفنانة «يسرا»، وتمكن من إخلاء سبيل «ثناء شافع» عميد معهد الفنون المسرحية بعد اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى، وترافع عن كل من «فيفى عبده» و«مدحت صالح».

نيرة أشرف

وكانت آخر القضايا التي ترافع فيها فريد الديب، والتي كانت سببا في إثارة الجدل وعودته للأضواء بعد اعتزاله، هي عندما تطوع للدفاع عن قاتل نيرة أشرف المعروفة إعلاميا بـ«طالبة المنصورة»، التي ذُبحت في وضح النهار حال خروجها من الجامعة.