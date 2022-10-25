القبض على 3 أجانب قتلوا شخصين بسلاح أبيض فى المرج

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ثلاثة أشخاص، يحملون جنسية إحدى الدول، لتعديهم بأسلحة بيضاء على إثنين أخرين، محدثين إصابتهما ووفاتهما بالقاهرة.

بلاغ إلى قسم شرطة الأزبكية

وحسب بيان وزارة الداخلية، تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة حدوث مشاجرة، ومتوفيان بدائرة القسم.

تفاصيل المشاجرة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول شخصين توفيا متأثرين بإصابتهما بطعنات متفرقة بالجسم، طرف ثان «3 أشخاص، بحوزتهم قطعتي سلاح أبيض «سكين وسنجة»، جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول، ومقيمين بدائرة قسم شرطة المرج، نتيجة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، وقيام الطرف الأول بمعاكسة إحدى الفتيات، فقام الطرف الثانى بمغافلتهما والتعدى عليهما ضربًا باستخدام سلاح أبيض مضبوط بحوزة أحدهم مما أدى لوفاتهما.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبطت الأجهزة الأمنية الطرف الثاني، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وإتخاذ الإجراءات القانونية.