مصادر: تماثل 3 من مصابي مشاجرة الغربية للشفاء

قررت جهات التحقيق في مركز السنطة بمحافظة الغربية، فتح تحقيقات موسعة في واقعة المشاجرة التي شهدتها قرية القرشية، بمركز السنطة، بين عائلتين، واستخدم فيها الشوم بسبب خلافات سابقة، وأسفرت عن إصابة 6 أشخاص من الطرفين بكدمات وكسور متفرقة في الجسد، ونقلوا إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج.

وكشفت مصادر طبية في مستشفى طنطا الجامعي، أن مصابي مشاجرة قرية القرشية، تلقوا العلاج في مستشفى طوارئ طنطا الجامعي، والإصابات تراوحت بين جروح قطعية وكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسد، وحالتهم الصحية مستقرة.

الحالة الصحية للمصابين

وأضافت المصادر، أنه جرى السماح لـ3 مصابين بالخروج بعد أن تلقوا العلاج اللازم وحالتهم الصحية مستقرة، واليوم يستكمل الـ3 الآخرين العلاج، موضحة أن الإصابات لديهم بين كسور وجروح قطعية، ومن المقرر السماح لهم بالخروج اليوم.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية بقيادة اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة، بحدوث مشاجرة بين عائلتين في قرية القرشية إحدى قرى المركز، وبالانتقال والمعاينة تبين حدوث مشادات كلامية بين أطراف من عائلتي «علام»، و«حزمات»، وتطورت إلى مشاجرة بالشوم والعصي، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص من الطرفين، وذلك بسبب خلافات سابقة تجددت مرة أخرى، وتم ضبط المتهمين من طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في مكان المشاجرة.