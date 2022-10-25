«الداخلية»: ضبط 68 ألف مخالفة مرورية في يوم واحد

أعلنت وزارة الداخلية، أنّه فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 484 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

العرض على النيابة العامة

وقالت الوزارة في بيان عنها، قبل قليل، إنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

مخالفات مرورية متنوعة

وفي بيان آخر لوزارة الداخلية، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 68285 مخالفة مرورية متنوعة، جاءت كالتالي:

- 22457 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 801 مخالفة السير دون تراخيص.

-11 دراجة نارية مخالفة.

- 19 مخالفة موقف عشوائى.

- 6 مخالفات شروط الترخيص.