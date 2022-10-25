حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 25-10-2022 عاطفيا ومهنيا

ستواجه اليوم الثلاثاء، مولود برج العذراء تأثير كسوف الشمس في علاقاتك وهذا يحمل لك بعض الفرص السعيدة على عكس المتوقع لك أيها المولود الذي يفضل البعد عن الفوضى، ومن أبرز مشاهير هذا البرج الفنان العراقي كاظم الساهر.

وينتمي لمواليد برج العذراء كذلك كل من الفنانة الشابة ريهام حجاج والمطرب اللبناني وائل كافوري، مصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي.

ويحرص مولود برج العذراء على الصراحة التي يصفها البعض بأنها مفرطة للغاية كما أن هذا المولود يرفض التجاوز أو فرض النفس على من حوله، لذلك يفضل في كثير من الأحيان أن يبقي بمفرده، بدون الاجتماع مع الآخرين.

ونعرض في التقرير القادم حظك اليوم الثلاثاء، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبير الأبراج عبير فؤاد، لمحبي التغيرات الفلكية وحركة الكواكب والنجوم، من مواليد برج العذراء، التي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

حظك اليوم الثلاثاء على المستوى العملي، اليوم أنت بارع في عرض وجهة نظرك بدون صدامات.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

وعائليا وشخصيا اليوم 25 أكتوبر، هناك كسوف الشمس في منزل العلاقات يعدك بأوقات ساحرة تجمعك بالأهل والأحباب، هكذا اضافت خبيرة الفلك.