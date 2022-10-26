حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 26-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الميزان بحبه للناس فهو شخص اجتماعي كثيرا وله العديد من الأصدقاء والعلاقات وتربطه روابط قوية بمن حوله نظرا لأنه شخص مخلص طيب القلب، خفيف الظل يحب الفكاهة والمزاح كثيرا، كما أنه يميل إلى السيطرة في علاقاته العاطفية، ومن عيوبه التهور والتسرع وعدم التفكير جيدا قبل الارتباط في علاقاته مما يجعله يختار بشكل خاطئ في كثير من العلاقات التي يخوضها.

وذكرت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان اليوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر على الصعيد المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال ما يتطلب منك الحذر عند الغنفاق والتفكير في احتياجاتك جيدا والاستغناء عن ما هو غير ضروري منها، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تدرس قراراتك جيدا قبل الإقبال على تنفيذها، كما يجب عليك أن تصبر وتتأني وتفكر كثيرا في الأمور بشكل أوضح، وذلك بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.