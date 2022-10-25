حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 25-10-2022 مهنيا وعاطفيا

يفضل مولود برج الميزان رقم 2 الذي يعتبره رقم الحظ بالنسبة له، كما أن لونه المفضل الأزرق النيلي، ويملك هذا المولود شخصية ساحرة يراها من يتعامل معه عن قرب، كما أنه حكيم وذكي بالفطرة.

ويميل دائمًا مولود برج الميزان لتحقيق العدالة بين الجميع، فهو يحنو على الضعفاء، ويفضل مساعدة كل محتاج حتى وإن لم يكن يعرف هذا الشخص عن قرب، ومن بين مشاهير هذا البرج كل من الفنانة روبي، وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان الكبير عمرو دياب وبهاء سلطان.

واليوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، وللمهتمين بالاطلاع اليومي على حركة الفلك والأبراج، من مواليد برج الميزان؛ يستعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة فيما يلي، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

قالت «فؤاد»، عن حظ أصحاب برج الميزان اليوم على المستويين العملي والمهني، إنّ هناك كسوف الشمس يحدث في منزلك الثاني وعليك مضاعفة تركيزك في الأمور المالية والمهنية تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أنه لمواليد هذا البرج أن حظهم اليوم على المستوى العاطفي والعائلي، الوضع الفلكي قد يسبب لهم اليوم تشوشًا وميلا للعصبية.