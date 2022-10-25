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السيسي: اعتبر نفسي إنسانا طلب منه التدخل لحماية وطنه

كتب:

شريف سليمان
01:35 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه لا يعتبر نفسه رئيس مصر، ولكن إنسان طُلب منه التدخل لحماية وطنه، موضحًا: «أنا صادق، أدبيات الرئيس شيء، وأدبيات المواطن شيء آخر، أدبيات السياسي شيء وأدبيات المواطن شيء آخر، أدبيات الرئيس شيء وأدبيات البطل شيء آخر.. البطل حاجة تانية».

الرئيس: 7 سنوات في عمر دولة ليست رقما كبيرا

وأضاف رئيس الجمهورية خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»: «الواقع الذي نعيشه الآن لم يتغير كثيرا عما كنا موجودين عليه منذ 7 سنوات، 7 سنوات في عمر دولة ليست رقما كبيرا»، مستكملًا «تم التحرك بالشكل الذي يرضي الله خلال هذه المرحلة وإعطاء فرصة كاملة للناس اللي كانت موجودة بالنصيحة الأمينة المخلصة الشريفة اللي بتفهم، وكنت بقول كل حاجة ليهم كلهم، بما فيهم القيادة، لأن الموضوع كان شريفا، والشرف لا يتجزأ، الرزق على الله».

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