الوزير: مصر ستمتلك 75 كيلو أرصفة بالموانئ في 2024 لتصبح مركزا للتجارة العالمية

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن الطاقة الاستيعابية للأرصفة بالمواني ستبلغ 75 كيلو متر بحلول 2024 إضافة إلى البدء في العمل بـ5 كيلو مترات بشرق بورسعيد، مقارنة بالعام 2020 إذ سجلت 35 كيلو متر منها 3 بشرق بورسعيد بعمق 18 مترا للسماح بدخول المراكب العملاقة.

تعاون مع أكبر 5 تحالفات عالمية

وأضاف الوزير، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»: بحلول 2024 سنتمكن من التعامل مع أكبر 5 تحالفات عالمية في المواني، بعدما كان لدينا 13 مركبا فقط تنقل كل تجارة مصر وهذا الرقم غير كافٍ.

وتابع: أكبر 5 خطوط ملاحية في العالم لم تكن تتعامل مع المواني المصرية، وتعاملت مع كيانات أخرى، ولم يكن لدينا إلا خط أو خطين يتعاملان معنا، ووضعنا خطة لكي نجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

شراء 7 مراكب جديدة.. وتعاون مع شركات عالمية

وأشار إلى أن الرئيس السيسي صدّق على شراء 7 مراكب، بواقع 2 لـ«الوطنية للملاحة» و5 لـ«القاهرة للعبّارات»، لافتا إلى أن مصر أصبح لديها أول 3 مشغلين في العالم.

وأكمل: بعد لقاء المؤتمر الاقتصادي، سنتعاون مع شركات عالمية من أبو ظبي وقطر والصين وألمانيا، بخلاف ما هو متاح بالمواني، كي تكون مصر مركزا للتجارة العالمية.