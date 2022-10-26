حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 26-10-2022 عاطفيا ومهنيا

طفل برج الجدي من أذكى الصغار، فهو يسعى للتعلم يحب الدراسة والبحث عما هو مختلف، كما أنه يفضل البقاء مع كبار السن، لذلك دائمًا ما يبدو أكبر من عمره الحقيقي، ويبحث عن الاستقلالية منذ نعومة أظافره.

وفي السطور القادمة، تنشر بوابة موقع «الوطن» للراغبين ومتابعي حركة الفلك والأبراج من مواليد برج الجدي، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الجدي اليوم، تكون موفقا في كل المواقف التي تربطك بالزملاء ورؤساء العمل اليوم.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: يدعم القمر اليوم علاقتك بالأحباب والأصدقاء وتجمعك بهم أفكار مميزة مفيدة لك.

مشاهير برج الجدي

وأبرز نجوم هذا البرج، الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلى علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.