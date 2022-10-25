حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 25-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف عن برج الجوزاء الذكاء الشديد والقلب الطيب، ثرثار يحب التحدث طوال الوقت، لكنه متقلب المزاج بشكل سريع؛ ما يجعل الكثيرين يخشون التعامل معه، لكن بمجرد التعرف عليه يصبح من أفضل الأصدقاء.

ولمتابعي الخرائط الفلكية والتغيرات التي تطرأ على حركة الكواكب والنجوم من أصحاب برج الجوزاء المتابعين والشغوفين، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستويين المهني والعملي لمواليد برج الجوزاء اليوم، فإن كسوف الشمس بمنزل العمل يدفعك للقيام بواجبك بدون تذمر وتبدي اليوم مهارة وإتقانا وقد تحقق مكاسب مهمة.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

بينما على المستويين العاطفي والعائلي تقول «فؤاد»، إن أصحاب هذا البرج، يستمتعون اليوم بمسئولياتهم ويميلون إلى عدم تأجيل ما عليهم من واجبات.

مشاهير برج الجوزاء

ومن أبرز مشاهير هذا البرج الفرعون المصري محمد صلاح، والطبيب مكتشف مرض ألزهايمر الدكتور ألويس ألزهايمر، والشاعر خليل مطران، الفنان المصري توجو مزراحي، ومحمود ياسين، أحمد مكي، نضال الشافعي، ووزير الاثار المصري زاهي حواس، والمذيع والإعلامي نيشان وبطل أفلام سبايدر مان توم هولاند.