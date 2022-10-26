حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 26-10-2022 عاطفيا ومهنيا

رجل برج الحوت من الشخصيات الحساسة التي تمتلك مشاعر جياشة، وعواطف مفرطة تجعله رومانسي، فهو حنون وطيب القلب، قادر على الاهتمام بشريك حياته، لكنه متردد مما يجعله يقع في خلافات مع الطرف الآخر كثيرًا.

وفي السطور القادمة، تنشر بوابة موقع «الوطن» للراغبين ومتابعي حركة الفلك والأبراج من مواليد برج الحوت، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إنّ حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الحوت اليوم، تلتقي اليوم ببعض الغرباء أو تتعرف على أشخاص جدد.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: يتواجد القمر بمنزل الحظ مما يمدك برغبة في المعرفة، وتحقق تطورا تسعد منه وتحقق مكاسب من خلاله.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.