رئيس لجنة التطوير بـ«الصحفيين» للرئيس السيسي بعد المؤتمر الاقتصادي: كلنا معاك يا ريس

قال الكاتب الصحفي حماد الرحمي، السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس جمهورية يغامر بشعبيته في سبيل بناء جمهورية جديدة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، لذلك يجب أن نوجه الشكر والتقدير والتحية للرئيس، على مجهوداته التي يبذلها في كل القطاعات، وليس الاقتصاد فقط.

شفافية وصراحة في كلام الرئيس

أضاف خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء في الجلسة الافتتاحية أو الختامية في المؤتمر الاقتصادي، تنم عن شفافية وصراحة مطلقة من الرئيس إلى الشعب، ما يؤكد على مدى جدية الرئيس في الخطوات التي يخطوها في طريق الإصلاح الاقتصادي، موضحا أننا «جميعا مع الرئيس في خطواته ومنهجه، حتى نستطيع أن نصعد بمصر إلى المكانة التي تستحقها».

وأوضح أن المؤتمر جاء كاشفا للاستراتيجية الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد الوطني، إذ ناقش المؤتمر كل المحاور، ولم يغفل أي جانب من الجوانب بل بالعكس، توجهت مناقشات المؤتمر إلى كل الجوانب، وليس الجانب الاقتصادي فقط، بل تطرق إلى الموضوعات الاجتماعية ذات الصلة، التي دونها لا نستطيع النهوض بالدولة، لأننا نسعى لبناء دولة.

المؤتمر الاقتصادي

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمته اليوم في ختام فعاليات المؤتمرالاقتصادي، الذي استمر لمدة 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والخبراء والاحزاب والقوى السياسية.