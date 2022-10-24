عضو مجلس الشيوخ: إطلاق المؤتمر الاقتصادي ينم عن رؤية سياسية واعية

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إطلاق المؤتمر الاقتصادي في هذا الوقت هو أمر هام جدا، وينم عن رؤية اقتصادية وسياسية واعية، إذ يعاني العالم من أزمة اقتصادية عميقة ومتعددة الأبعاد ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، وأثرت عليه في العديد من الأمور.

تجنب تفاقم الأزمات

وأضاف محمد فريد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه كان من المهم أن يوجه الرئيس بعقد وتنفيذ المؤتمر الاقتصادي لتجنب تفاقم الأزمات والآثار السلبية المنوطة بها، والتي أثرت على الاقتصاد الوطني بشكل أو بآخر، ومحاولة الخروج بسياسات واضحة وخارطة طريق تسير عليها الدولة خلال محطات الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أنه من ضمن المحاور التي يجب مناقشتها هي الصناعة الوطنية التي تحتاج لبيئة تشريعية مستقرة و بيئة تنفيذية محفزة تقضي على البيروقراطية المعطلة، بالإضافة إلى سياسات نقدية واضحة، وتحرير لحركة التجارة لتمكين المصانع من استيراد احتياجاتها و تصدير منتجاتها.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

مما سيعود على الدولة بالخير سواء عن طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي أو رفع مستوى التصدير وتوفير فرص العمل للشباب.

وانطلق أمس المؤتمر الاقتصادي، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الخبراء والمختصين والوزراء المعنيين بالجانب الاقتصادي، ومن المقرر أن يستمر المؤتمر لمدة ثلاث أيام، في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر.