نبيلة عبيد ودينا وجومانا مراد ينعين فريد الديب: اللهم اسكنه فسيح جناتك

توفى صباح اليوم الثلاثاء، المحامي فريد الديب، عن عمر يناهز 79 عاما، بعد معاناة مع مرض السرطان، ونعاه عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين، من بينهم نبيلة عبيد ودينا وجومانا مراد.

نبيلة عبيد تنعي فريد الديب

كتبت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها على «انستجرام»: «إن العين لتدمع والقلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا لفراقك لمحزونون.. انتقل إلى رحمة الله تعالي الأستاذ فريد الديب، المحامي الكبير والصديق العزيز.. أتقدم من عائلته وأصدقاءه وكل من عرفه بخالص العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

دينا: اللهم اسكنه فسيح جناتك

علقت الفنانة جومانا مراد، عبر «انستجرام»: «الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة»، فيما كتبت الفنانة دينا، خلال حسابها على نفس التطبيق: «إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله تعالى المحامي الكبير الأستاذ فريد الديب، اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك».

منة فضالي تنعي فريد الديب

شاركت الفنانة منة فضالي، في نعي الراحل عبر «انستجرام»، إذ كتبت: «البقاء لله في وفاة الاستاذ فريد الديب المحامي الكبير، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وصبر الأهل على الفراق».

وكتب الفنان شادي شامل: «إنا لله وإن اليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله الأستاذ فريد الديب.. عزائي لصديق عمري تامر عبد المنعم».

تامر عبد المنعم: إنا لفراقك لمحزونون

وكان الفنان تامر عبد المنعم، طليق «حنان» ابنة الراحل فريد الديب، قد كتب على «فيسبوك»: «إن العين لتدمع والقلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا لفراقك لمحزون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى الأستاذ فريد الديب المحامي الكبير، جد بناتي كرمه وسلمي، وسوف تشيع جنازته عقب صلاة العصر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة زينب.. إنا لله وانا اليه راجعون».