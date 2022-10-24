الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية بمدن القناة غدا: السحب الركامية تتكاثر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من سقوط أمطار رعدية على عدد من المحافظات غدا الثلاثاء، متوقعة أن تمتد إلى مدن القناة الثلاث: السويس والإسماعيلية وبور سعيد، بالإضافة إلى سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت الأرصاد، فى بيان، إلى أن السحب الركامية المنخفضة المحملة بالأمطار، بدأت التكاثر في تلك المناطق، ومن المتوقع أن أن تشهد اليوم سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة.

طقس السويس.. رياح وتوقعات بسقوط أمطار

أوضحت الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الإثنين، بمحافظة السويس، لافتة إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار بنسبة 30%، على يسود طقس غائم جزئيا مع نشاط للرياح.

السويس تستعد لمواجهة التقلبات الجوية

أعلنت محافظة السويس، رفع درجة الاستعداد لمواجة أى تقلبات جوية أو تساقط أمطار، إذ شدد اللواء عبد المجيد صقر محافظة الإقليم، على جميع الأحياء بضرورة الاستعداد التام للتدخل الفورى حال سقوط أمطار.

ووجه المحافظ، بتطهير بلاعات الأمطار فى الشوارع، والتأكيد على انتظام عمل مختلف محطات الصرف الصحى بالكفاءة المطلوبة، وإنتشار سيارات الكسح ورفع المياه بالأحياء، وتطهير مخرات السيول، والتنسيق مع شركة مياه القناة فى انتشار المعدات الخاصة بها، مع تواجد الفرق التابعة للشركة فى حالة استعداد تام بسيارات النافورى والكسح.

حالة البحر الأحمر

أضافت الأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأحمر اليوم، ستكون معتدلة ومضطربة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين ونصف، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم بالسويس

ذكرت قياسات أجهزة الرصد الداخلية بمحافظة السويس، تفاصيل طقس اليوم، كالآتي:

- درجة الحرارة العظمى 28.

- درجة الحرارة الصغرى 22.

- الرطوبة: 69%.

- الرياح: 14 كم/ساعة.