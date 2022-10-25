حكاية الإطاحة بـ فريد الديب في «مذبحة القضاء».. كان وكيلا للنائب العام

في الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلنت الإعلامية حنان الديب عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»، وفاة والدها المحامي الشهير فريد الديب، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، إذ تدهورت صحته، بسبب إصابته بمرض السرطان.

رحلة طويلة قضاه الديب، في بحار القانون حتى أصبح من أشهر المحامين في مصر، إذ التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1958، زبرع في علومها، وكبر تعلقه وشغفه بهذه المهنة، ليتخرج فيها عام 1963 بتقدير جيد جدا، وعلى الفور بدأت رحلته العملية في سلك القضاء.

تعيين فريد الديب وكيلا للنائب العام

كان المشوار المهني للراحل فريد الديب، حافلا بالجد والاجتهاد، بعدما عُين وكيلا للنيابة العامة، في عدة أماكن متفرقة على مستوى الجمهورية، منها: جنوب القاهرة، ومنطقة الوايلي، ثم شرق القاهرة، وأخيرا محافظة سوهاج، ولم يكن يتوقع أن مصيره سينهي في هذه السنوات القصيرة، بعد أن تم استبعاده، عندما أُدين في مذبحة القضاة عام 1969.

تفاصيل مذبحة القضاة

كان 1969 عاماً فاصلاً فى تاريخ القضاء المصري، ويلقبه القضاة بعام «المذبحة»، التي شهد عليها يوم 31 أغسطس من العام نفسه، في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، إذ عُزل فيها ما يقرب من 200 قاضي ووكيلا للنائب العام، بتهمة العداء لنظام ثورة 23 يوليو 1952.

أشهر قضايا فريد الديب

اتجه فريد الديب، إلى عالم المحاماة، ولمع اسمه وخطف الأضواء، بعد استلامه بعض القضايا الشائكة التي شغلت الرأي العام المصري والعربي، التي كانت بدايتها قضية الجاسوس الإسرائيلي «عزام عزام»، والرئيس السابق مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي، وقضية الآثار الشهيرة التي أدين فيها رجل الأعمال حسن راتب، وآخرها التطوع في الدفاع عن قاتل نيرة أشرف.