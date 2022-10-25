الخبير الاقتصادي عبد الرؤوف الإدريسي: يجب التكاتف لإعطاء صورة حقيقية عن الاقتصاد المصري

أشاد الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد المؤتمر الاقتصادي سنويًا، قائلًا إنه قرارًا هامًا لتقييم الأداء الاقتصادي للدولة، وعرض جميع التحديات والعمل على حلها بشكل سريع.

وأضاف «الإدريسي» في حديثه مع «الوطن»، أنه يتمنى مشاركة أكبر من جانب المتخصصين ومجتمع الأعمال في المؤتمر الاقتصادي، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، مضيفًا أن الجميع ضد تصدير صورة سيئة عن الاقتصاد المصري، لما يعكسه بالسلب على المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب في الاقتصاد.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه من الواجب على الجميع التكاتف في إعطاء صورة حقيقية لما يحدث في الاقتصاد المصري، والإعلان عن الإنجازات الحقيقية، وفي الوقت ذاته نستعرض التحديات بمنتهى الشفافية والسعي للتغلب عليها، مضيفًا أن تعاون مؤسسات الدولة أمر مطلوب بشكل مستمر لعرض الإنجازات، البحث عن حلول للتحديات.

وأوضح أن الدولة في الوقت الراهن تحاول الرفع من مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتتحرك من خلال وثيقة ملكية الدولة وصندوق مصر السيادي، وتقديم مزيد من الحوافز والضمانات للمستثمر، والتحرك عن طرق الطروحات بالنسبة للبورصة، وهو ما يساعد كنتيجة في رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتأتي هذه الجهود بجدواها.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، إنّ البعض يصدر صورة سلبية عن الاستثمار في مصر، ما قد يعيق من محاولات تشجيع المستثمر الأجنبي على القدوم لمصر، لافتًا إلى أن هذه الأحاديث تضر مروجيها، وتجعل بيئة الاستثمار طاردة للمستثمرين الأجانب.