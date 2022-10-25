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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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السيسي: عاوزين البلد تطلع لقدام.. ولازم الدخل القومي يتضاعف

كتب:

محمود البدوي
03:59 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي  إن الزيادة السكانية قفزت من 4 ملايين نسمة لتصل إلى 104 ملايين نسمة، موضحا في كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي، «بعد كام سنة هيبقوا 150 مليونا، يا ترى كل قدرات الدولة المالية تقدر تواجه ده؟، أنا هقول نظرية متفائلة جدا، لو الدولة دخلها لم يتضاعف ويقفز  يبقى معملناش حاجة، يعني 2 تريليون جنيه دخل القومي لازم يتضاعفوا إلى 4 تريليونات في السنة اللي بعدها».

وأضاف « الدكتور مصطفى مدبولي أكثر شخص يعاني معي، فأنا كبرته قبل الآوان، وعندما جاء يقول لي إننا حققنا معدل نمو جيد، قولت له الرقم اللي فرحانين به ده ولا حاجة، قولوا لي كلام يقدر يحل مشكلات البلد دي، ويطلع بها إلى الأمام وسط الأمم».

وأوضح «لا أحد يحق 90% في الثانوية العامة دون مذاكرة وشقاء وحرمان من الراحة، حتى يصل إلى هذه النتيجة، عاوزين البلد تطلع لقدام، لازم نقف مع بعض ونشتغل ونحشد».

وأشار السيسي إلى تصريحاته السابقة حول «الرصيد الشعبي»، قائلا «عندما تحدثت عن فكرة الرصيد محدش استوعب الفكرة، أنا قولت حشد لمسار نستفيد منه».

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