«الإحصاء»: 41 ألف زيادة في عدد سكان مصر خلال 7 أيام

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي عدد سكان مصر اليوم، وارتفع إلى 104 ملايين و113 ألف نسمة، مقابل 104 ملايين و72 ألف نسمة يوم 17 أكتوبر 2022 بزيادة تجاوزت 41 ألف نسمة خلال أسبوع بواقع 5.8 ألف نسمة زيادة يومية في عدد السكان و244 مولود في الساعة و4.06 مولود كل دقيقة.

عدد سكان العاصمة 10.2 مليون نسمة

أوضحت الساعة السكانية، أن عدد سكان محافظة القاهرة بلغ 10 ملايين و181 ألفا و559 نسمة، لتحتل المركز الأول من بين محافظات الجمهورية في عدد السكان.

وجاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني وبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين و430 ألفا و690 نسمة، واحتفظت محافظة الشرقية بالمركز الثالث في عدد السكان نحو 7 ملايين و839 ألفا و846 نسمة، وإليكم أعداد سكان أهم المحافظات على النحو التالي:

المنيا الأعلى بين محافظات الصعيد

- بلغ عدد سكان محافظة الدقهلية 7 ملايين نسمة.

- عدد سكان محافظة البحيرة 6 ملايين و816 ألفا و958 نسمة.

- بلغ سكان محافظة المنيا 6 ملايين و238 ألفا و909 نسمة.

- بلغ سكان محافظة القليوبية 6 ملايين و88 ألفا و822 نسمة.

- بلغ سكان محافظة سوهاج بـ5 ملايين و648 ألفا و388 نسمة.

- بلغ سكان محافظة الغربية 5 ملايين و396 ألفا و333 نسمة.

- بلغ سكان محافظة أسيوط 4 ملايين و986 ألفا و507 نسمة.

-بلغ سكان محافظة كفر الشيخ 3 ملايين و678 ألفا و483 نسمة.

- بلغ سكان محافظة الفيوم 4 ملايين و41 ألفا و958 نسمة.

- بلغ سكان محافظة قنا 3 ملايين و580 ألفا.

- بلغ سكان محافظة بني سويف 3 ملايين و554 ألفا و42 نسمة.