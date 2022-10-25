حزب الحرية المصري: كلمة الرئيس بالمؤتمر الاقتصادى تاريخية ومصر على طريق البناء

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو حزب الحرية المصرى، إن كلمة الرئيس السيسى فى ختام المؤتمر الاقتصادى كلمة تاريخية وقوية وشفافة وعبرت عن الوضع الحالى لمصر.

المؤتمر الاقتصادي وضع خارطة الطريق

وأضاف محمود، لـ الوطن، أن الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادى قدم صورة كاملة لمشكلات مصر وحلول هذه المشكلات، مؤكدا أن كلمته تؤكد أننا على الطريق الصحيح، وهو طريق البناء والتعمير، ولا عزاء للمشككين.

وتابع: المؤتمر شهد مشاركة كبيرة والعديد من الحلول للمشاكل التى تواجه قطاع الصناعة وهو بمثابة بمثابة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة، ومن ثم هو خطوة نحو تحقيق 100 مليار دولار صادرات للدولة المصرية.

وأشاد رئيس اللجنة، بما انتهى إليه المؤتمر الاقتصادى من توصيات بخصوص دعم الصناعة والتصدير، والتى من بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلى، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة، وتوحيد الجهات التى تحصل الرسوم على المصانع وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية والتوسع فى التصنيع المحلى وخلق قاعدة صناعية للاعتماد عليها بدلا من الاستيراد.