«بلدنا حلوة».. مبادرة «اتكلم عربي» تشجع أبناء المصريين بالخارج لزيارة 5 متاحف

«قصص وحواديت تاريخنا على مدار الحضارات موجودة في آثارنا اللي أجدادنا سبوها لنا في المتاحف اللي في كل حتة في بلدنا.. زور المتاحف لما تيجي مصر مع أولادك، وعرفهم أكتر عن حضارة بلدهم»، منشور نشرته الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، تشجيعا لأبناء الصريين بالخارج، على زيارة المتاحف الآثرية خلال زيارتهم إلى مصر، وذلك في إطار تعريفهم بثقافة وحضارة وطنهم الأم.

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

وجاءت الـ 5 متاحف التي عرضتها الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» عبر صفحتها الرسمية، المتحف الحربي - قلعة صلاح الدين، والذي يعرض داخله تاريخ العسكرية المصرية عبر العصور.

ومتحف المجوهرات بمحافظة الإسكندرية، والذي يضم مجموعة كبيرة من مجوهرات الأسرة العلوية.

بالإضافة إلى المتحف القبطي، بمنطقة مصر القديمة، والذي يضم 1600 قطعة أثرية قبطية.

والمتحف المصري بمنطقة التحرير، والذ يضم أكثر من 180 ألف قطعة أثرية فرعونية.

وأخيرا متحف الحضارة، بمنطقة مصر القديمة، والذي يضم 50 ألف قطعة أثرية من مراحل تطورة الحضارة المصرية.

تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة أعمار 3 إلى 6 سنوات

ويأتي هذا المنشور في إطار حرص المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشر مقاطع فيديو ومنشورات توضيحية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من حين لآخر، بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، على التحدث باللغة العربية، وعدم تجاهلها واستخدام لغة الدولة المضيفة.

وتعد مبادرة «اتكلم عربي» واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لخدمة المصريين، إذ تستهدف تعريف أبناء الجيلين الثاني والثالث، من أبناء المصريين بالخارج، بوطنهم الأم.

مبادرة «اتكلم عربي»، تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ربط أبناء المصريين بالخارج، بوطنهم الأم، وأهمية الحفاظ على اللغة والهوية العربية، إذ تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة أعمار 3 إلى 6 سنوات، والثانية من 6 إلى 12 سنة، والثالثة من 12 إلى 18 سنة من أبناء المصريين بالخارج.