إصابة 6 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بالشرقية.. «حالتهم مستقرة»

أصيب 6 أشخاص بكسور وارتجاج في المخ وكدمات وسحجات إثر انهيار جزئي لمنزل في قرية كفر الحمام التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وجرى نقلهم إلى مستشفيي الزقازيق العام والأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بانهيار جزئي من عقار في الشرقية

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بانهيار جزء من منزل بقرية كفر الحمام التابعة لمركز الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات وجروح وارتجاج في المخ، وتبين أن المنزل قديم وكان به شروح وتصدعات.

نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار والزقازيق العام

ونُقل 4 من المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، ومصابان إلى مستشفى الزقازيق العام، لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

وقال مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، إن المصابين حالتهم الصحية مستقرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بانتداب فريق فني لمعاينة المنزل وتحديد سبب الانهيار، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.