ضوابط ومواصفات امتحان مادة العلوم للصفين الرابع والخامس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الضوابط العامة ومواصفات الورقة الامتحانية لشهر أكتوبر ونوفمبر لمادة العلوم للصفين الرابع والخامس الابتدائي، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وقالت الوزارة في بيان لها إن امتحانات مادة العلوم للصفين الرابع والخامس الابتدائي، تتضمن أسئلة موضوعية «الاختيار من متعدد والصواب والخطأ والمزاوجة والإكمال المقيد وإعادة الترتيب»، فيما تتضمن الأسئلة المقالية «الشرح والوصف والتفسير واذكر السبب وماذا يحدث لو والتوضيح وما وظيفة والمقارنة والتصنيف والمسألة».

مواصفات الورقة الامتحانية للصف الرابع الابتدائي

- يتضمن امتحان شهر أكتوبر من 3 أسئلة إجبارية.

- يخصص لكل سؤال 5 درجات.

- يخصص زمن الإجابة على الورقة الامتحانية 45 دقيقة شاملة وقت المراجعة.

- يكون الامتحان من الوحدة الأولى: الأنظمة الحية المفهوم الأول «التكييف والبقاء»، والمفهوم الثاني من «كيف تعمل الحواس».

مواصفات امتحان العلوم للصف الخامس الابتدائي

- يتضمن امتحان شهر أكتوبر من 3 أسئلة إجبارية.

- يخصص لكل سؤال 5 درجات.

- يخصص زمن الإجابة علي الورقة الامتحانية 45 دقيقة شاملة وقت المراجعة.

- الامتحان يكون من الوحدة الأولى: العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية المفهوم الأول احتياجات النبات والمفهوم الثاني انتقال الطاقة في النظام البيئي.

مواصفات امتحان العلوم للصف السادس الابتدائي

- امتحان العلوم يتضمن 2 أسئلة إجبارية.

- يخصص لكل سؤال 5 درجات.

- يخصص زمن الإجابة على الورقة الامتحانية 45 دقيقة شاملة وقت المراجعة.

- الامتحان يكون من الوحدة الأولى: القوي والحركة الدرس الأول «الكتلة والوزن»، والطاقة الحرارية الدرس الأول توصيل الحرارة والدرس الثاني قياس درجات الحرارة.