متخصص في العلاقات الدولية: رئيس وزراء بريطانيا قادر على تحفيز الاقتصاد بالمشروعات

قال الدكتور أيمن سمير، المتخصص في العلاقات الدولية، أنّ رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك يمتلك القدرة للعبور بالاقتصاد البريطاني إلى بر الأمان، عقب الأزمة الأخيرة خلال تولي رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس رئاسة الحكومة البريطانية خلفاً لبوريس جونسون.

وقال المتخصص في العلاقات الدولية إنّ «سوناك»، خبير في شؤون إدارة الأزمات وبرز ذلك عندما كان وزيراً للمالية في حكومة جونسون أثناء جائحة فيروس كورونا ونجح في إدارة الأزمة، الأمر الذي لفت الأنظار له.

سيناريوهات ريشي سوناك الاقتصادية

وأشار «سمير»، إلى أنّ «سوناك» درس في جامعات مرموقة جعلت لديه رؤية اقتصادية قوية وناجحة تعتمد على خبرته السابقة كونه ينحدر من عائلة ثرية ما دفعه للانخراط في مجتمع رجال الأعمال ليصبح فرداً منهم، لافتاً إلى أنّ سياسته الاقتصادية تختلف كلياً عن ليز تراس.

وتابع: «ليز تراس كانت رؤيتها تخفيض الضرائب دون وجود بدائل الأمر الذي أدّى إلى إحداث فجوة وعدم ثقة في الاقتصاد البريطاني».

تحفيز الاقتصاد البريطاني

وقال «سمير»، إنّ السيناريوهات الاقتصادية لرئيس الحكومة الجديد ستعتمد على تحفيز الاقتصاد من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى مجتمع رجال الأعمال، وتساهم رؤية «سوناك» المنفتحة على علاقات اقتصادية أكبر مع دول الاتحاد الأوروبي في العمل على حل مشكلات الاقتصاد البريطاني من خلال تعظيم تلك الشراكة، بالإضافة إلى دعم علاقة بريطانيا بالكومنولث يتزامن ذلك مع تدشين اتفاقيات مع الكتل الاقتصادية المهمة في العالم خاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي وشرق آسيا.

بريطانيا تسعى إلى عمل تجارة حرة مع أمريكا

وتابع أن سوناك يسعى للمرة الأولى في تاريخ بريطانيا إلى عمل تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في ظل ترحيب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتولي رئاسة الوزراء لأول شخص من أصول هندية.

ولفت إلى أنّ التجارة الحرة ستدعم دخول البضائع البريطانية للأسواق العالمية وبالتالي دعم العملة البريطانية، مشيراً إلى أنّ الاقتصاد البريطاني ليس لديه مشكلة سوى الثقة، وريشي سوناك سيعيد الثقة بدرجة أفضل مما هي عليه الآن.

وحول تصريح «سوناك»، بأنه سيتم اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة في الفترة المقبلة فيقول سمير: «ربما يقصد بذلك أنّه سيكون على النقيض من سياسات ليز تراس، إذ أنّه سيعيد فرض الضرائب مرة أخرى لأنه لا يوجد ميزانية في العالم بدون ضرائب، بالإضافة إلى أنّه من المتوقع اتخاذ قرارات للحد من التضخم الأمر الذي سيؤدي لرفع الفائدة على الودائع في بريطانيا».