السيسي يدعو إلى مؤتمر للحوار الديني: حتى يكون نموذجا للتعايش

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ إلى عقد مؤتمر للحوار الديني يشمل المسلمين والمسيحيين في نموذج لكيفية التعايش والتعامل مع بعضنا البعض، يتحدث فيه المتخصصون والمهتمون بالإسلام والمسيحية، سواء مؤسسات دينية أو مواطنين عاديين ومفكرين ومثقفين.

الرئيس: سندعو الجميع لمؤتمر الحوار الديني

وأضاف رئيس الجمهورية خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»، أنَّ توصيات المؤتمر الاقتصادي شملت تكليف جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكثيف جهود تشغيل الأكثر احتياجا في مشروعات تساعدهم على تحسين دخولهم، وتوجيه الحكومة بتشكيل مجموعات عمل تضم كل التخصصات.

السيسي: أنشأنا مركز الهناجر طبقًا لأعلى المعايير والمواصفات

وأضاف الرئيس السيسي «أنشأنا مدينة الأثاث في دمياط لنقل صناعة الأثاث في مصر إلى مستوى أفضل مما هو عليه، وأنشأنا مركز الهناجر طبقًا لأعلى المعايير والمواصفات، دون إقبال من أهالي دمياط، لأن البيئة الاجتماعية رسخت عادات من بينها أن الأهالي اعتادوا العمل في ورش أسفل منازلهم».