الرئيس الروسي: نواجه قيودا اقتصادية غير مسبوقة

ترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل قليل، اجتماع التنسيق الحكومي الروسي المسؤول عن تلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية.

قيود غير مسبوقة على روسيا

وقال الرئيس الروسي في خبر عاجل نقلته قناة سكاي نيوز عربية قبل قليل: «نواجه قيودا اقتصادية غير مسبوقة تتطلب تحديث القوانين والإجراءات للتصدي لها ومواجهتها».

إعلان التعبئة العامة جزئيا

الاجتماع العاجل جاء بعد مرور شهر من إعلان التعبئة الجزئية في روسيا وحاجتها لـ 300 ألف مقاتل من أجل نقلهم إلى الأراضي الأوكرانية، وفي الذكرى الشهرية الثامنة لاندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية منذ فبراير الماضي.

تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية

وتتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية بعد إعلان حليفة موسكو بيلا روسيا تجهيز جيشها، فيما تم احتجاز مواطنين روس في ألمانيا التي تعاني من انقطاع الغاز الروسي في تحولات درامية بالأزمة التي بدأت خلال الربع الأول من هذا العام وأثرت على أسعار الطاقة والغذاء والاقتصاد العالمي.