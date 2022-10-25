الرئيس الأوكراني: روسيا دمرت أكثر من ثلث قطاع الطاقة في بلادنا

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، خلال كلمته عبر الفيديو فى مؤتمر يعقد فى برلين، ويجتمع فيه القادة الأوروبيون، حول إعادة إعمار أوكرانيا، أن أكثر من ثلث قطاع الطاقة في البلاد قد دمر بالصواريخ والطائرات بدون طيار، وفقا لما ذكرت صحيفة «الجارديان البريطانية» نقلا عن وكالة أنباء «رويترز».

الرئيس الألمانى يزور أوكرانيا

يجرى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في أوكرانيا أول زيارة له لكييف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى فبراير الماضى، في الوقت الوقت الذي يجتمع فيه القادة الأوروبيون في برلين لعقد مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا.

وتحدثت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، بقوة، عن الحاجة إلى مساعدة أوكرانيا في إعادة إعمارها، خاصة فيما يتعلق بصعود البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.

أوكرانيا لم تتلق أموال التعافي السريع

على الرغم من حاجة أوكرانيا الكبيرة إلى الأموال لإعادة البناء ، لم تتلق كييف نسبة مئوية من أموال التعافي السريع البالغة 17 مليار دولار، التي قررت المفوضية الأوروبية والبنك الدولي، أن أوكرانيا ستحتاجها للمرحلة الأولى من التعافي..