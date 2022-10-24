الجهاز القومي للتنسيق الحضاري يضيف الراحل رجائي عطية ضمن مشروع عاش هنا

حرص الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لمجلس الوزراء، على تصميم لافتة تحمل اسم الراحل رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين السابق، ضمن مشروع عاش هنا، وذلك تخليدا لذكراه وتذكره عبر الأجيال القادمة، وتم تسليمها لابنته لوضعها على منزله في المهندسين.

وكتب الجهاز في السيرة الذاتية للراحل رجائي عطية: «القاضي والمحامي رجائى عطية واحد من أهم رجال القانون في مصر، شغل منصب نقيب المحامين ، وهو مؤلف وكاتب بالعديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية، حصل على عضوية مجمع البحوث الإسلامية ومجلس الشورى 3 دورات، بالإضافة لعضوية هيئة كبار العلماء ومجلس جامعة الأزهر.

معلومات عن رجائي عطية

ولد محمد رجائي عطية في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وهو نجل المحامي عطية عبده، كان متفوقا من الصغر متأثرا بوالده، وحصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1959، ثم حصل على دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1961، وعمل بالمحاماة (1959/ 1961)، ثم القضاء العسكري في وظائفه المختلفة وبالمحاكم العسكرية من (1961/ 1976) ثم عاد وعمل بالمحاماة مرة أخرى عام 1976.

ومن أهم قضايا المحامي رجائي عطية: (قضية التكفير والهجرة 1977 - قضية المهندس إبراهيم شكري وجريدة الشعب مع وزير الداخلية 1979 - قضية اغتيال الرئيس السادات 1981 - قضية عصمت السادات 1983 – 1989 - قضية أحمد بهاء الدين مع أحمد زين 1983- قضية البنوك الكبرى 1985- قضية الصناعة الكبرى 1986 - قضية العملات 1986 - قضية العصفورة - جريدة الوفد 1987- قضية الهدى مصر 1991- قضية محافظ المنوفية يحيى حسن 1992 - قضية الذرة الصفراء 1992- قضية هيئة المواصلات 1992 - قضية القومية للأسمنت 1992- قضية جريدة الشرق الأوسط 1997- قضية نواب القروض 1997- قضية محمد حسنين هيكل عن كتاب خريف الغضب 1997 - قضية احتكار الأسمنت 2008).

ومن كتاباته للإذاعات المصرية والعربية: «الدين والحياة – الموسوعة الإسلامية – أضواء على الفكر العربي – بسم الله – يا رب - من هدي القرآن – ذلك الكتاب لا ريب فيه - على طريق الإيمان - سيوف الله- العهد العمري – باسمك اللهم – حطين – تراجم وسير إسلامية – قرأت لك – المجلة الثقافية – من هدي النبوة – في مدرسة الرسول – من التراث – معركة المصير – مواقف إسلامية – نساء خالدات».

وله مقالات منشورة في كل من مجلة منبر الإسلام منذ عام 1969 وصوت الأزهر وجريدة الأهرام والأهرام المسائي والأخبار والمصور وأخبار اليوم وروز اليوسف والجمهورية والأهالي واللواء الإسلامي والجيل والأحرار والمال.

ومن الكتابات الدرامية للتليفزيون: «رجل المال لتوفيق الحكيم: سيناريو وحوار»، و«امرأة مسكينة ليحيى حقي: سيناريو و حوار» و«صمت جاك فارجيون – بول بورجية: سيناريو وحوار».

تفاصيل مشروع عاش هنا

جدير بالذكر أن مشروع عاش هنا يهدف إلى تخليد أسماء المبدعين في كل المجالات السياسية ‏والاقتصادية والفنية والأدبية، من خلال وضع لافتة تحمل تطبيقا إليكترونيا يضم معلومات عن كل مبدع، وتضع اللافتة التي تحمل ‏الاسم والعنوان على باب منزل الشخصية ليشاهدها كل من يمر بجوار منزله.‏