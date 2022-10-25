حالة الطقس غدا في كفر الشيخ.. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

كشفت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس غدا في كفر الشيخ، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 60%.

حالة الطقس غداً في كفر الشيخ

ومن المتوقع، وفق نشرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غداً في كفر الشيخ ومحافظات الوجه البحري، أن تُسجل درجات الحرارة بمحافظة كفر الشيخ غداً، 26 درجة مئوية للعظمى و18 درجة مئوية للصغرى.

كما تُسجل سرعة الرياح 16 كم في الساعة، بينما تُسجل حالة البحر المتوسط من 1 إلى 1.5 نصف متر في ارتفاع الأمواج.

استعدادات المحافظة لموسم الشتاء وسوء حالة الطقس

وأعلنت محافظة كفر الشيخ، في وقت سابق، رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية وموجة الأمطار المتوقع سقوطها حسب نشرة هيئة الأرصاد المصرية.

كما قرّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.