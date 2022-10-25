متحدث «التموين»: 7500 منفذ بمشروع جمعيتي لتوفير السلع للمواطنين

قال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة ومدير مشروع جمعيتي، إن عدد منافذ المشروع بلغت حتى الآن 7500 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية التي جرى تنفيذ المشروع بجميع مراحله فيها.

وأضاف مدير مشروع جمعيتي في تصريح لـ«الوطن»، أنه من المرتقب وصول عدد منافذ مشروع جمعيتي إلى 8 آلاف بعد الانتهاء من افتتاح وتشغيل 500 منفذ ضمن المرحلة الرابعة للمشروع، التي يجري تجهيزها حاليا.

مشروع جمعيتي بقرى حياة كريمة

وذكر متحدث وزارة التموين، أن مشروع جمعيتي شارك في مبادرة حياة كريمة بافتتاح 330 منفذا في قرى حياة كريمة، من أجل إتاحة السلع أمام المواطنين، إذ تتمثل مهام منافذ مشروع جمعيتي في توفير السلع للمواطنين بالتوازي مع منافذ بقالي التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، مؤكدا أن منافذ المشروع تصرف المقررات التموينية الشهرية لأصحاب البطاقات مع صرف سلع فارق نقاط الخبز، بالإضافة إلى توفير السلع بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة من 20 إلى 25% للمواطنين غير المدرجين على منظومة التموين.

فرص عمل للشباب

وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشروع جمعيتي منذ عام 2016 بهدف التوسع في إنشاء منافذ السلع كي تكون مماثلة بالميني ماركت والسوبر ماركت، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

كما توفر وزارة التموين أيضا السلع للمواطنين عبر منافذ البقالين، التي يصل عددها إلى 40 ألف منفذ بقال تمويني، فضلا عن 1300 مجمع استهلاكي يوفر السلع الحرة لغير حاملي البطاقات بأسعار تقل عن السوق المحلية.